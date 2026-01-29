Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de Pultegroup chutent en raison de la faiblesse persistante de la demande des acheteurs de logements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pultegroup PHM.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, alors que la demande des acheteurs de logements peine à se redresser dans un contexte inflationniste.

Les constructeurs américains de logements continuent d'offrir des incitations telles que des réductions de taux hypothécaires et des logements plus petits et plus abordables pour stimuler la demande, ce qui a eu pour effet de réduire leurs marges.

La marge brute sur les ventes de logements est tombée à 24,7 %, contre 27,5 % il y a un an.

Le secteur doit également faire face à la hausse des coûts due à l'inflation persistante et aux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les principales matières premières de construction, mais il a bénéficié d'un certain soulagement grâce aux baisses prudentes des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

"Alors que la baisse des taux d'intérêt et une dynamique de prix plus favorable ont contribué à améliorer l'accessibilité globale des nouveaux logements par rapport à l'année dernière, le manque de confiance des consommateurs a continué à peser sur la demande des acheteurs de logements au cours du trimestre", a déclaré le directeur général Ryan Marshall.

L'indice de confiance des consommateurs américains s'est détérioré en novembre et en décembre, soulignant la modération des dépenses après leur montée en flèche au troisième trimestre, alors que l'inquiétude concernant l'emploi et les perspectives économiques s'est accrue.

Afin de faire baisser le coût du logement, le président Trump a demandé à ses représentants d'acheter pour 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires.

Selon les experts, les efforts d'achat d'obligations ne devraient pas faire baisser les coûts de manière significative, mais les inquiétudes géopolitiques plus larges suscitées par son administration devraient rendre les emprunts plus coûteux au fil du temps.

Pultegroup a gagné 2,56 dollars par action au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 4,43 dollars par action de l'année dernière au cours de la même période.

Les analystes estimaient à 2,82 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les recettes trimestrielles totales ont chuté de 6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,61 milliards de dollars.