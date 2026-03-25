Le bénéfice trimestriel du fabricant chinois de médicaments Hengrui est inférieur aux prévisions en raison du resserrement du marché des médicaments génériques

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Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals

600276.SS , le plus grand fabricant chinois de médicaments en termes de valeur de marché, a annoncé mercredi un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché, les revenus provenant des accords de développement commercial n'étant pas apparus.

Le spécialiste de l'oncologie, de la neurologie, de l'immunologie, des médicaments respiratoires, métaboliques et cardiovasculaires a multiplié les accords de licence et développé des médicaments plus innovants dans le cadre des programmes centralisés d'achat en gros de Pékin, qui ont réduit les revenus des médicaments génériques.

En septembre, Hengrui a accepté d'accorder une licence payante pour son médicament anticancéreux innovant, le trastuzumab rezetecan, à la branche suisse de la société indienne Glenmark Pharmaceuticals GLEN.NS , avec un paiement initial de 18 millions de dollars dans le cadre de l'accord. Cet accord fait partie d'une série de nouveaux accords de licence conclus au début de l'année dernière avec des fabricants de médicaments étrangers tels que Merck MRK.N et la société britannique GSK GSK.L .

Les revenus de Hengrui provenant des ventes de médicaments innovants ont augmenté de 26,09% en 2025, mais les revenus provenant des médicaments génériques ont diminué, a déclaré Hengrui dans son rapport annuel.

La société a enregistré 1,96 milliard de yuans (284,10 millions de dollars) de bénéfice net, part du groupe, pour le trimestre clos le 31 décembre, a indiqué son rapport annuel, en dessous des estimations des analystes de HSBC Qianhai Securities qui tablaient sur 2,7 milliards de yuans.

Le bénéfice net pour l'ensemble de l'année 2025 a augmenté de 21,69 % pour atteindre 7,71 milliards de yuans.

(1 $ = 6,8989 yuans chinois renminbi)