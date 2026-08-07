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Le bénéfice trimestriel de Vistra recule en raison de pertes liées aux opérations de couverture, malgré une forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 18:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails issus de la conférence téléphonique aux points 1 à 4) par Varun Sahay

Vistra Corp VST.N a annoncé vendredi une légère baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, les pertes latentes liées aux opérations de couverture sur les matières premières ayant contrebalancé la forte croissance de son activité de production d'électricité, malgré des périodes de canicule sur certains de ses marchés.

Si les producteurs d’électricité indépendants bénéficient d’une demande d’électricité plus forte pendant les périodes de canicule, la hausse des coûts d’exploitation et la volatilité des ajustements à la valeur de marché sur les contrats de couverture peuvent peser sur les résultats.

* Les prix sur le marché de l’électricité sont restés inférieurs aux niveaux nécessaires pour que les nouveaux projets de construction de centrales génèrent des rendements suffisants, ont déclaré les dirigeants de la société lors d’une conférence téléphonique.

* Vistra n’est pas favorable aux obligations de « mise à disposition de nouvelles capacités » et privilégie les approches fondées sur des incitations, ont-ils ajouté.

* Vistra s’est engagée à apporter jusqu’à 1 milliard de dollars à Helix Digital Infrastructure, une entreprise spécialisée dans les infrastructures d’IA lancée en juin par un consortium de l’ KKR.N dirigé par KKR, disposant de plus de 10 milliards de dollars de capitaux engagés et bénéficiant du soutien de Nvidia NVDA.O et de la Kuwait Investment Authority.

* La société a indiqué qu’elle pourrait investir 500 millions de dollars supplémentaires dans le partenariat Helix si certains objectifs étaient atteints.

* Vistra a enregistré une perte latente de 472 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, liée à des opérations de couverture dont le règlement est prévu dans les années à venir.

* Les charges d’intérêts trimestrielles et les frais connexes ont augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 312 millions de dollars, tandis que les coûts d’exploitation ont progressé de 16,4 % à 853 millions de dollars.

* Le résultat net trimestriel de cette société d’électricité basée à Irving, au Texas, a reculé de 6,7 % par rapport à l’année précédente, à 305 millions de dollars, bien que le résultat opérationnel ajusté ait progressé de 31 %, à 1,77 milliard de dollars, grâce à la hausse des prix réalisés de l’énergie et des capacités, ainsi qu’aux contributions des centrales acquises auprès de Lotus.

* Vistra a également indiqué avoir reçu l’autorisation de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) pour son acquisition en cours de Cogentrix Energy.

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NVIDIA
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