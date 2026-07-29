Le bénéfice trimestriel de Verisk Analytics recule en raison de la hausse des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verisk Analytics VRSK.O a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, les résultats ayant été pénalisés par une hausse des impôts, des charges d'intérêts et des frais juridiques, malgré une demande soutenue pour ses produits d'analyse de données utilisés par les assureurs.

Les actions de ce fournisseur de services d'analyse de données basé dans le New Jersey, qui ont déjà perdu 5 % cette année, ont reculé d'environ 1 % en pré-ouverture à la suite de la publication de ces résultats.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les charges d'intérêts nettes de Verisk ont bondi à 52,8 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 35,5 millions de dollars un an plus tôt. Son taux d'imposition effectif est passé de 22,7 % à 24,6 %.

* La société a constitué une provision pour litiges de 2,0 millions de dollars liée aux procédures judiciaires en cours.

* Les analystes ont noté que, bien que le débat sur l’IA soit animé, il semble exagéré car il sous-estime l’avantage concurrentiel et la complexité du réseau de contributeurs de Verisk.

* Le chiffre d’affaires de Verisk lié à la souscription a augmenté de 3,5 % pour atteindre 569 millions de dollars au deuxième trimestre. Son chiffre d’affaires lié aux sinistres a grimpé de 6,3 % pour s’établir à 237 millions de dollars, principalement grâce aux analyses de lutte contre la fraude et aux solutions de gestion des biens et de remise en état.

* Par ailleurs, la société a annoncé l’acquisition de McKenzie Intelligence Services, une société spécialisée dans la gestion des événements, plus particulièrement dans l’analyse en temps réel des catastrophes et des conflits à l’échelle mondiale.

* Le résultat net s’est établi à 229 millions de dollars, soit 1,75 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 253 millions de dollars, soit 1,81 dollar par action, un an plus tôt.