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Le bénéfice trimestriel de SLB recule alors que la guerre en Iran pèse sur l'activité pétrolière au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers, ajout de détails aux paragraphes 4 à 15)

SLB SLB.N a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, les perturbations liées à la guerre en Iran ayant contraint le premier fournisseur de services pétroliers à réduire ses activités dans une région clé de production pétrolière, ce qui a fait chuter son action de plus de 4 % avant l'ouverture de la bourse.

La société a déclaré le mois dernier avoir suspendu ses activités dans quelques pays en réponse aux mesures prises par ses clients pour protéger leur personnel et leurs installations.

Le chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Asie a chuté de 10 % à 2,69 milliards de dollars, pénalisé par les perturbations au Qatar dues à un cas de force majeure, ainsi qu'en Irak et dans les opérations offshore de la région, en raison de contraintes liées à l'arrêt de la production et aux conditions de sécurité.

« Le début de l'année a été difficile, car les perturbations généralisées au Moyen-Orient ont eu un impact sur notre activité », a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch.

« L'impact a été le plus marqué dans les secteurs de la construction de puits et de la performance des réservoirs », a-t-il ajouté.

Le Moyen-Orient est le plus grand marché de la société et représentait environ 34 % de son chiffre d'affaires annuel en 2025.

Le bénéfice net de SLB a reculé de 5,6 % pour s’établir à 752 millions de dollars au cours du trimestre.

DES RÉSULTATS INFÉRIEURS À CEUX DE SES CONCURRENTS

Son concurrent Halliburton HAL.N a dépassé les attentes en matière de bénéfice trimestriel grâce à la bonne tenue de ses activités en Amérique latine et en Europe. De son côté, Baker Hughes BKR.N a indiqué que la forte demande dans son unité dédiée aux technologies industrielles et énergétiques avait compensé la faiblesse du secteur du forage causée par la guerre en Iran.

Les deux concurrents ont mis en garde contre des défis à court terme liés au conflit, Halliburton prévoyant une baisse de 7 à 9 cents de son bénéfice par action pour le trimestre en cours.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les réparations d'après-guerre génèrent de la demande pour le secteur, les trois grands prestataires de services pétroliers étant les plus exposés au Moyen-Orient. Rystad Energy a estimé les coûts de réparation à pas moins de 58 milliards de dollars.

M. Le Peuch, de SLB, a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation des investissements dans les projets à cycle court en Amérique du Nord et en Amérique latine, ainsi que dans les développements à cycle long, une fois le conflit apaisé.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
64,4900 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,61 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
39,655 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
105,56 USD Ice Europ -0,42%
Pétrole WTI
95,50 USD Ice Europ -1,19%
SLB
54,770 USD NYSE 0,00%
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