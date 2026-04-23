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Le bénéfice trimestriel de Lockheed Martin chute en raison de retards de production
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du mouvement des actions au paragraphe 2, ajout du contexte au paragraphe 3) par Mike Stone et Aishwarya Jain

Lockheed Martin LMT.N a annoncé jeudi un bénéfice inférieur à celui du premier trimestre, les coûts élevés des contrats à prix fixe et les ralentissements de la production sur certains programmes ayant réduit la capacité du géant de la défense à profiter de l'envolée de la demande.

Les actions de la société ont chuté de 5,2 % dans les échanges avant bourse.

Une vague de conflits mondiaux, dont la guerre en Iran, a incité le Pentagone à reconstituer ses stocks de matériel de défense, ce qui a entraîné une hausse de la demande de missiles, de munitions et d'avions de combat.

Cependant, Lockheed est aux prises avec des pressions sur les coûts dues à l'inflation, aux tarifs douaniers et à l'augmentation des dépenses liées aux programmes à prix fixe négociés il y a plusieurs années.

Le bénéfice du premier trimestre du plus grand segment de Lockheed, l'aéronautique, a été affecté par les performances de production et les retards de développement de l'avion de chasse F-16, ainsi que par les retards du programme d'avion de transport C-130, car peu de fournisseurs fabriquent encore les pièces dont il a besoin.

Ces retards ont conduit Lockheed à procéder à des "ajustements du taux de rentabilité" qui reflètent les changements dans les estimations des coûts et des marges sur la durée des programmes.

Le chiffre d'affaires de ce segment a également baissé de 325 millions de dollars en raison de la réduction des volumes des programmes classifiés, a déclaré la société.

Ces baisses ont été partiellement compensées par l'augmentation des ventes de ses avions de chasse F-35, qui sont fournis aux États-Unis et à 19 autres pays alliés.

La société basée à Bethesda, dans le Maryland, a également enregistré une baisse de 8 % de ses ventes trimestrielles dans le domaine des systèmes rotatifs et de mission, en raison de la diminution du volume des programmes de radars et des programmes d'hélicoptères Sikorsky.

Lockheed a été confronté à des problèmes similaires de chaîne d'approvisionnement l'année dernière et a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars en juillet 2025, liée à un programme classifié dans son segment Aéronautique et à des programmes internationaux d'hélicoptères dans son unité Sikorsky.

Elle a déclaré un bénéfice de 6,44 dollars par action au premier trimestre, contre 7,28 dollars l'année dernière. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 29 mars s'est élevé à 18 milliards de dollars, soit à peu près le même montant qu'il y a un an.

L'entreprise a maintenu ses prévisions de ventes pour 2026, entre 77,5 et 80 milliards de dollars.

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LOCKHEED MARTIN
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