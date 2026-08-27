Le bénéfice trimestriel de la Banque Royale du Canada progresse grâce à la bonne performance des activités de négoce

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La Banque Royale du Canada RY.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la volatilité des marchés ayant contribué à stimuler son activité de négoce.

La banque a enregistré un résultat net de 6,02 milliards de dollars canadiens (4,34 milliards de dollars), soit 4,23 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 juillet, contre 5,41 milliards de dollars canadiens, soit 3,75 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3884 dollar canadien)