Le bénéfice trimestriel de Franklin Templeton progresse grâce à de solides entrées de capitaux et à la hausse des commissions

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La société de gestion Franklin Resources

BEN.N , plus connue sous le nom de Franklin Templeton, a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à d’importants afflux de capitaux et à une augmentation des commissions.

Les actions de la société, qui ont progressé de 38,8 % depuis le début de l'année, ont surperformé l'indice de référence S&P 500.

Voici quelques détails:

* Les actifs sous gestion de Franklin Templeton s'élevaient à 1.790 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année dernière.

* Le total des commissions de gestion d’actifs de la société, qui constituent la principale source de son chiffre d’affaires d’exploitation, a augmenté de 14 % pour atteindre 1,87 milliard de dollars au cours du trimestre.

* Le total des entrées nettes à long terme a atteint 18,4 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Ces entrées de capitaux stimulent les actifs sous gestion, ce qui permet aux gestionnaires de percevoir des commissions régulières, même sur des marchés faibles ou volatils.

* “Nous avons généré des flux nets positifs dans toutes les classes d’actifs et toutes les zones géographiques”, a déclaré Jenny Johnson, directrice générale.

* La société a également annoncé qu’elle changerait sa dénomination sociale, passant de Franklin Resources à Franklin Templeton, à compter du 17 août 2026.

* Hors coûts exceptionnels, la société a réalisé un bénéfice

de 386,3 millions de dollars, soit 72 centimes par action, contre 263,4 millions de dollars, soit 49 centimes par action, un an plus tôt.