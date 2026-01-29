Le bénéfice trimestriel de Dover augmente en raison de la forte demande de produits de refroidissement pour les centres de données d'IA

29 janvier - Le fabricant d'équipements industriels Dover

DOV.N a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la demande de ses produits de refroidissement liquide, stimulée par les centres de données.

Les investissements importants dans les infrastructures d'intelligence artificielle par les hyperscalers ont gonflé la demande pour les produits industriels de Dover, y compris les produits de refroidissement liquide utilisés pour le calcul à haute performance et les centres de données.

"La performance du chiffre d'affaires a été stimulée par les tendances robustes de nos marchés exposés à la croissance séculaire, ainsi que par l'amélioration des conditions dans les secteurs du ravitaillement en carburant au détail et des vitrines réfrigérées et des services associés", a déclaré Richard J. Tobin, directeur général de la société.

La société basée dans l'Illinois prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action compris entre 10,45 et 10,65 dollars, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 à 7 %.

Le bénéfice de son unité Pumps & Process Solutions, qui fabrique des connecteurs thermiques pour les systèmes de refroidissement liquide des centres de données, a augmenté à 583,6 millions de dollars au cours du trimestre, contre 479,1 millions de dollars l'année précédente.

Le bénéfice ajusté de Dover a augmenté de 14 % pour atteindre 2,51 $ par action au cours du trimestre terminé le 31 décembre, dépassant légèrement les attentes moyennes des analystes qui étaient de 2,50 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 9 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars, contre des estimations de 2,08 milliards de dollars.