 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macy's prévoit un bénéfice 2026 inférieur aux attentes, optimiste sur les droits de douane
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:09

L'enseigne de l'entrée principale de Macy's Herald Square à New York

L'enseigne de l'entrée principale de Macy's Herald Square à New York

Macy's a annoncé mercredi ‌prévoir d'enregistrer un bénéfice annuel inférieur aux attentes en 2026, ​dans un contexte de réduction des dépenses des consommateurs, bien que la chaîne américaine de grands magasins s'attend à une ​atténuation de l'impact des droits de douane sur les importations au second semestre.

D'autres détaillants, ​tels que Walmart et Kohl's, ⁠ont également annoncé récemment des objectifs annuels modestes en ‌raison de la fragilité de la consommation des ménages américains.

Macy's a déclaré adopter une "approche prudente" concernant ses ​perspectives, invoquant les ‌risques macro-économiques et géopolitiques susceptibles d'affecter les dépenses ⁠de consommation.

Le propriétaire des enseignes Bloomingdale's et Bluemercury prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,90 et 2,10 dollars par ⁠action, contre 2,15 ‌dollars un an plus tôt et alors que les ⁠analystes tablaient sur 2,17 dollars, selon les données de ‌LSEG.

Le groupe, particulièrement dépendant des importations chinoises, a ⁠déclaré que les pressions tarifaires pourraient peser sur ⁠les marges au ‌premier semestre, l'impact le plus important étant attendu au premier trimestre.

Le ​chiffre d'affaires net est ‌attendu entre 21,4 et 21,7 milliards de dollars, après 21,8 milliards en 2025 et ​contre 21,42 milliards attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires de Macy's au quatrième trimestre a reculé de 1,7% ⁠sur un an à 7,64 milliards de dollars mais a dépassé les attentes des analystes (7,62 milliards) avec la demande durant les fêtes de fin d'année.

L'action perdait 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore; version française Augustin Turpin; édité par ​Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank