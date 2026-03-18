Macy's prévoit un bénéfice 2026 inférieur aux attentes, optimiste sur les droits de douane

L'enseigne de l'entrée principale de Macy's Herald Square à New York

Macy's a annoncé mercredi ‌prévoir d'enregistrer un bénéfice annuel inférieur aux attentes en 2026, ​dans un contexte de réduction des dépenses des consommateurs, bien que la chaîne américaine de grands magasins s'attend à une ​atténuation de l'impact des droits de douane sur les importations au second semestre.

D'autres détaillants, ​tels que Walmart et Kohl's, ⁠ont également annoncé récemment des objectifs annuels modestes en ‌raison de la fragilité de la consommation des ménages américains.

Macy's a déclaré adopter une "approche prudente" concernant ses ​perspectives, invoquant les ‌risques macro-économiques et géopolitiques susceptibles d'affecter les dépenses ⁠de consommation.

Le propriétaire des enseignes Bloomingdale's et Bluemercury prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,90 et 2,10 dollars par ⁠action, contre 2,15 ‌dollars un an plus tôt et alors que les ⁠analystes tablaient sur 2,17 dollars, selon les données de ‌LSEG.

Le groupe, particulièrement dépendant des importations chinoises, a ⁠déclaré que les pressions tarifaires pourraient peser sur ⁠les marges au ‌premier semestre, l'impact le plus important étant attendu au premier trimestre.

Le ​chiffre d'affaires net est ‌attendu entre 21,4 et 21,7 milliards de dollars, après 21,8 milliards en 2025 et ​contre 21,42 milliards attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires de Macy's au quatrième trimestre a reculé de 1,7% ⁠sur un an à 7,64 milliards de dollars mais a dépassé les attentes des analystes (7,62 milliards) avec la demande durant les fêtes de fin d'année.

L'action perdait 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore; version française Augustin Turpin; édité par ​Benoit Van Overstraeten)