General Mills confirme ses prévisions de CA et bénéfice 2026

Des paquets de Cheerios, une marque appartenant à General Mills

General Mills a ‌réaffirmé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et ​de bénéfice après les avoir abaissées le mois dernier, la pression sur les dépenses des consommateurs et ​la concurrence intense ayant atténué la demande pour les produits de ​base et les snacks du ⁠fabricant de Cheerios.

L'augmentation du coût de la vie ‌a poussé les ménages aux budgets serrés à se tourner vers des marques de distributeurs ​et des ‌produits génériques moins chers, pesant ainsi sur ⁠les ventes des entreprises qui comptaient jusqu'alors sur les hausses de prix.

La pression inflationniste généralisée et l'incertitude supplémentaire ⁠liée à ‌la guerre en Iran pèsent également sur ⁠les dépenses de consommation, freinant les ventes des ‌fabricants de produits alimentaires emballés, déjà confrontés ⁠à l’évolution des préférences alimentaires vers des produits ⁠plus sains, ‌tendance accélérée par l’adoption rapide des médicaments amaigrissants à ​base de GLP-1.

La société ‌a réaffirmé ses objectifs annuels, à savoir une baisse du bénéfice ajusté ​de 16% à 20% et une baisse du chiffre d'affaires organique de 1,5% à 2%.

General ⁠Mills a enregistré un chiffre d'affaires de 4,44 milliards de dollars au troisième trimestre, contre alors que les analystes tablaient sur 4,42 milliards, selon les données LSEG.

(Rédigé par Koyena Das; version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)