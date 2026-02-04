Le bénéfice trimestriel de Cummins India augmente grâce à la réduction des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de moteurs Cummins India

CUMM.NS a annoncé une hausse de près de 6% de son bénéfice trimestriel ajusté mercredi, aidé par une réduction des dépenses malgré une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

La société, une unité du fabricant américain de moteurs de camions Cummins Inc CMI.N , a affiché un bénéfice consolidé avant impôts et éléments exceptionnels de 6,95 milliards de roupies (76,89 millions de dollars), en hausse par rapport aux 6,57 milliards de roupies de l'année précédente.

Le bénéfice après impôt a chuté de près de 13 % pour atteindre 4,86 milliards de roupies, en raison d'une charge exceptionnelle de 1,27 milliard de roupies liée aux nouveaux codes du travail en Inde.

L'unité indienne de Cummins est un fournisseur clé d'équipements de production d'énergie pour les clients industriels et produit également des moteurs pour les camions et les navires, ainsi que des systèmes de propulsion pour les trains.

La production industrielle indienne s ' est redressée vers la fin du trimestre , de même que l' activité manufacturière. Après une hausse de 0,5 % en octobre, la production a fait un bond de 7,2 % en novembre et de 7,8 % en décembre. INIP=ECI

Les analystes avaient déclaré qu'ils s'attendaient à une croissance modeste des ventes de Cummins au cours du trimestre en raison d'une base élevée au cours de la période de l'année précédente, notant un ralentissement des commandes d'équipements de production d'énergie pour les centres de données en raison d'une "anticipation" des livraisons au cours du deuxième trimestre.

Le revenu d'exploitation de Cummins a baissé de 1,5 % pour atteindre 30,06 milliards de roupies. Les dépenses ont baissé de près de 3 % pour le trimestre, à 24,75 milliards de roupies.

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 0,88 % avant la publication des résultats.

(1 $ = 90,3920 roupies indiennes)