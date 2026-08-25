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Le bénéfice trimestriel de BMO Financial progresse grâce à la bonne tenue des marchés financiers
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 11:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe dans le paragraphe 2)

La banque canadienne BMO Financial BMO.TO a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la volatilité des marchés financiers ayant contribué à dynamiser les performances de son activité sur les marchés de capitaux.

L'incertitude macroéconomique alimentée par le conflit au Moyen-Orient a entretenu la volatilité des marchés financiers au cours du trimestre considéré, tandis que l'apaisement des inquiétudes commerciales a également contribué à améliorer le moral des investisseurs.

La volatilité des marchés tend à profiter aux salles de marché des grandes banques, les investisseurs rééquilibrant constamment leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

La division des marchés de capitaux de BMO Financial a enregistré un résultat net ajusté de 649 millions de dollars canadiens au cours du trimestre considéré, soit une hausse de 45 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La banque donne le coup d’envoi de la saison des résultats du troisième trimestre pour les établissements de crédit canadiens, la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO devant publier ses résultats plus tard dans la journée.

BMO Financial a annoncé un bénéfice ajusté de 2,86 milliards de dollars canadiens (2,06 milliards de dollars), soit 3,96 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 juillet, contre 2,4 milliards de dollars canadiens, soit 3,23 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3857 dollar canadien)

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