Le bénéfice trimestriel d'Occidental atteint son plus haut niveau depuis 2022 grâce à la remontée des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions et de détails concernant les résultats aux paragraphes 2, 5 et 6)

Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a annoncé mercredi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'augmentation de la production.

Les cours de référence du Brent ont augmenté en moyenne de 19,2% au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, s'établissant à 89,62 dollars le baril, alors que le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son sixième mois, a perturbé l'approvisionnement en énergie et le transport maritime via le détroit d'Ormuz, un point de passage crucial.

Occidental a indiqué avoir réalisé 96,78 dollars par baril de pétrole produit au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 63,76 dollars un an plus tôt.

La production mondiale moyenne a augmenté de 2,4% pour atteindre 1,43 million de barils équivalent pétrole par jour (mmboepd), principalement grâce à la bonne tenue des États-Unis.

La production des actifs internationaux d’Occidental, situés principalement en Algérie, à Oman, au Qatar et aux Émirats arabes unis, a chuté de 12% pour s’établir à 205 000 boepd, alors que les flambées de violence répétées et les attaques contre les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient ont maintenu cette région pétrolière cruciale dans un état de tension.

Les grands concurrents américains ont également enregistré de solides bénéfices au deuxième trimestre grâce à la flambée des cours du pétrole. Chevron CVX.N a affiché son bénéfice le plus élevé depuis six ans, tandis qu’ExxonMobil XOM.N a annoncé son bénéfice le plus important depuis quatre ans.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,40 dollars par action pour la période d’avril à juin, contre des prévisions de 1,84 dollar, selon les données compilées par LSEG.