 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel d'Occidental atteint son plus haut niveau depuis 2022 grâce à la remontée des cours du pétrole
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:42
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions et de détails concernant les résultats aux paragraphes 2, 5 et 6)

Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a annoncé mercredi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'augmentation de la production.

Les cours de référence du Brent ont augmenté en moyenne de 19,2% au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, s'établissant à 89,62 dollars le baril, alors que le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son sixième mois, a perturbé l'approvisionnement en énergie et le transport maritime via le détroit d'Ormuz, un point de passage crucial.

Occidental a indiqué avoir réalisé 96,78 dollars par baril de pétrole produit au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 63,76 dollars un an plus tôt.

La production mondiale moyenne a augmenté de 2,4% pour atteindre 1,43 million de barils équivalent pétrole par jour (mmboepd), principalement grâce à la bonne tenue des États-Unis.

La production des actifs internationaux d’Occidental, situés principalement en Algérie, à Oman, au Qatar et aux Émirats arabes unis, a chuté de 12% pour s’établir à 205 000 boepd, alors que les flambées de violence répétées et les attaques contre les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient ont maintenu cette région pétrolière cruciale dans un état de tension.

Les grands concurrents américains ont également enregistré de solides bénéfices au deuxième trimestre grâce à la flambée des cours du pétrole. Chevron CVX.N a affiché son bénéfice le plus élevé depuis six ans, tandis qu’ExxonMobil XOM.N a annoncé son bénéfice le plus important depuis quatre ans.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,40 dollars par action pour la période d’avril à juin, contre des prévisions de 1,84 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
186,410 USD NYSE -2,09%
EXXONMOBIL HLDG
151,610 USD NYSE -1,52%
Gaz naturel
2,68 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,820 USD NYSE -2,31%
Pétrole Brent
79,70 USD Ice Europ +1,30%
Pétrole WTI
75,18 USD Ice Europ +0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une fusée Falcon 9 de SpaceX, transportant les robots Blue Ghost de Firefly Aerospace et Resilience d'ispace, décolle du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 15 janvier 2025 ( AFP / Gregg Newton )
    L'étage supérieur d'une fusée SpaceX s'est écrasé sur la Lune
    information fournie par AFP 05.08.2026 23:38 

    L'étage supérieur d'une fusée de SpaceX s'est bien écrasé sur la Lune, ont confirmé des scientifiques mercredi en se basant sur des observations réalisées avec un télescope au Chili qui a capté des preuves d'un nuage de débris. La collision, qui n'était pas intentionnelle, ... Lire la suite

  • Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Meta lance un nouvel outil de programmation basé sur l'IA, optimisé par Muse Spark 1.2
    information fournie par Reuters 05.08.2026 23:29 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Meta Platforms META.O a lancé mercredi “Muse Code”, un outil de programmation basé sur ... Lire la suite

  • Même la nuit, bénévoles et secouristes travaillent sur les sites du doublé-séisme ( AFP / Juan BARRETO )
    Séisme au Venezuela: la douloureuse valse des nombres de disparus
    information fournie par AFP 05.08.2026 23:19 

    1.000, 10.000, 50.000... Le nombre de disparus pendant le double séisme du 24 juin qui a fait au moins 6.125 morts au Venezuela donne lieu à une valse de chiffres contradictoires alors que les autorités, loin de clarifier la situation, ne donnent pas d'indication ... Lire la suite

  • Une vue extérieure du siège pour l'Afrique de la Fifa ke 5 août 2026 à Salé, près de Rabat, où Gianni Infantino a tenu une réunion de crise avec de hauts responsables de l'instance mondiale du football ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )
    Fifa: fragilisé, Infantino a tenu une réunion de crise au Maroc
    information fournie par AFP 05.08.2026 23:08 

    Le président de la Fifa Gianni Infantino, assailli de critiques après un projet finalement avorté d'ouverture de l'instance mondiale aux investisseurs privés, a tenu mercredi au Maroc une réunion de crise avec de hauts responsables de l'organisation. Cette réunion, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,49 +1,03%
CAC 40
8 669,3 +0,03%
Or
4 247,04 +4,15%
2CRSI
27,6 +8,07%
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank