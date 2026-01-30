Le bénéfice trimestriel d'Imperial Oil chute en raison d'une baisse de la production et des prix du pétrole brut

Le producteur canadien de pétrole Imperial Oil IMO.TO a affiché vendredi une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, pénalisé par une baisse de la production et une chute des prix du brut.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 se sont établis en moyenne à 63,13 dollars le baril au cours du trimestre octobre-décembre, soit 11,3 % de moins qu'un an plus tôt, alors que les attentes du marché concernant une offre excédentaire se sont accrues en raison de la hausse des tarifs douaniers et de l'augmentation de la production des pays de l'OPEP+.

La production en amont de l'Impériale pour le trimestre s'est élevée à 444 000 barils bruts d'équivalent pétrole par jour (boepd), en baisse par rapport aux 460 000 barils bruts par jour de l'année précédente.

Le débit total de la société, ou la quantité de brut traité, a chuté à 408 000 barils par jour au cours du quatrième trimestre, contre 411 000 bpj l'année précédente.

À la fin de l'année dernière, l'Impériale a déclaré qu'elle prévoyait d' augmenter les dépenses d'investissement et la production en amont en 2026, en mettant l'accent sur les projets de sables bitumineux à rendement plus élevé, dans le but de réduire les coûts et de générer des flux de trésorerie plus importants.

"Pour l'avenir, nous sommes confiants dans nos plans de croissance rentable des volumes, de réduction des coûts unitaires de trésorerie et de progression de notre restructuration, tout en continuant à mettre l'accent sur la sécurité et l'excellence opérationnelle", a déclaré le directeur général John Whelan.

La société a déclaré une augmentation du dividende trimestriel de 72 à 87 cents par action et a indiqué qu'elle avait reversé 2,07 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de paiements de dividendes et de rachats d'actions.

Imperial Oil est détenue en majorité par la major américaine du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N .

La société basée à Calgary, en Alberta, a déclaré que son bénéfice net était tombé à 492 millions de dollars canadiens (364,31 millions de dollars USD), ou 1,00 dollar canadien par action, au cours du trimestre terminé le 31 décembre, contre 1,23 milliard de dollars canadiens, ou 2,37 dollars canadiens par action, l'année dernière.

(1 $ = 1,3505 dollar canadien)