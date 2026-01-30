Accord commercial entre l'Inde et l'UE : plus que des avantages financiers

AMUNDI

Les principaux points à retenir

Après près de deux décennies de négociations qui n'ont pris de l'ampleur que ces dernières années, l'Union européenne (UE) et l'Inde ont conclu leurs discussions sur un accord de libre-échange (ALE) le 27 janvier. Cet accord est important, car il réunit deux des plus grandes économies mondiales, avec une population combinée d'environ deux milliards d'habitants. La Commission européenne soumettra l'accord au Conseil et, une fois que ce dernier l'aura adopté, il entrera en vigueur après avoir été approuvé par le Parlement européen et ratifié par l'Inde.

Les échanges bilatéraux entre l'UE et l'Inde dépassant déjà 186 milliards d'euros, l'ALE permet aux entreprises de l'UE d'accéder à un marché à forte croissance, avec des droits de douane nettement réduits dans les secteurs de l'automobile, des biens de consommation courante et de l'industrie. Les exportations indiennes dans des secteurs tels que le textile, la joaillerie, les produits pharmaceutiques et la défense en bénéficieraient également.

Il est important de souligner que cet accord n'entraînera pas d'augmentation immédiate des exportations ou des bénéfices européens, mais qu'il permettra aux entreprises européennes d'accéder au marché indien, vaste et en pleine croissance, où les consommateurs sont de plus en plus riches. Il permet également de réduire la volatilité des bénéfices, car ceux-ci seront davantage diversifiés.

Au-delà des gains financiers, nous pensons que cet accord est un moyen pour l'Europe d'élargir ses options (vis-à-vis des États-Unis et de la Chine), de s'appuyer sur des pôles de croissance mondiaux fondés sur la gouvernance démocratique et de diversifier ses exportations. Dans un contexte incertain où la politique internationale se fait de plus en plus au coup par coup, de tels accords renforcent l'ouverture internationale de l'Europe. Les investisseurs devraient y voir une source de résilience et de diversification de la croissance européenne à long terme.

(...)

