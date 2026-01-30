Tennis: Djokovic surprend Sinner et rejoint Alcaraz en finale de l'Open d'Australie

Open d'Australie

Le Serbe Novak Djokovic a éliminé vendredi le double tenant du titre italien Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 en 4h09) pour se qualifier en finale de l'Open d'Australie où il affrontera dimanche l'Espagnol Carlos Alcaraz, tombeur ‍de l'Allemand Alexander Zverev (6-4, 7-6 [5], 6-7 [3], 6-7 [4], 7-5 en 5h27).

À 38 ans, Novak Djokovic disputera sa 38e finale en Grand Chelem, sa 11e à Melbourne, et maintient en vie sa quête d'un 25e titre en Majeur pour dépasser l'Australienne Margaret Court, avec laquelle il co-détient le record.

"Djoko" n'avait plus joué de finale de Grand ‌Chelem depuis celle de Wimbledon perdue face à Carlos Alcaraz et son dernier titre à ce niveau remonte à l'US Open 2023. Face au décuple vainqueur de l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz disputera, quant à lui, sa première finale à Melbourne Park.

"Je n'ai pas de mots. Ça semble irréel ​pour être honnête. Jouer quatre heures, il est presque deux heures du matin", a réagi Novak Djokovic sur le court. "Je me suis souvenu ⁠de 2012, lorsque j'avais affronté Rafa (Nadal) en finale, un match qui avait duré près de six heures. Le niveau d'intensité et de qualité était élevé (contre Sinner) et c'était la seule façon d'avoir une chance de gagner."

Le numéro quatre mondial s'était hissé dans ⁠le dernier carré avec beaucoup de réussite, profitant du forfait ‍du Tchèque Jakub Mensik en huitièmes de finale puis de l'abandon de l'Italien Lorenzo Musetti au tour suivant, ⁠alors que ce dernier menait deux manches à rien.

Vendredi, mené deux sets à un, le natif de Belgrade a une nouvelle fois fait parler son mental d'acier pour renverser Jannik Sinner, qui avait remporté leurs cinq dernières confrontations.

Dans la manche décisive, il a écarté cinq balles de break avant de réussir à prendre le service ​adverse sur sa première opportunité pour mener 4-3. Il a encore effacé trois balles de débreak dans le jeu suivant, puis a conclu sur sa troisième balle de match derrière sa mise en jeu.

"EXTRÊMEMENT FIER"

Dans la première demi-finale, Carlos Alcaraz, présent pour la première fois à ce stade de l'Open d'Australie, avait pris ⁠le meilleur départ en empochant les deux premières manches face à Alexander Zverev. Mais le Murcien de 22 ans a semblé touché ​physiquement en fin de troisième set, demandant un temps mort médical avant la perte de cette manche au ​tie-break.

Alexander Zverev, fortement agacé lors de l'interruption ​médicale, a également remporté le quatrième set au tie-break pour pousser son adversaire dans une manche décisive.

Le numéro trois mondial a breaké d'entrée puis servi pour ​le gain du match, moment choisi par Carlos Alcaraz pour reprendre le match à ⁠son compte. Il a débreaké puis conclu la partie sur sa première balle de match, à nouveau sur le service de l'Allemand.

"J'étais en difficulté au milieu du troisième set. Physiquement, je dirais que c'était l'un des matchs les plus exigeants que j'aie jamais disputés dans ma courte carrière. Mais j'ai déjà connu ce genre de situation, ce genre de match auparavant. Je devais mettre tout mon cœur dans le match. Je l'ai fait, je me suis battu jusqu'à la dernière balle", a réagi "Carlitos" sur ‌le court.

"Je suis extrêmement fier de la façon dont je me suis battu, de la façon dont je suis revenu dans le cinquième set."

"Je suis vraiment très heureux d'avoir la chance de disputer ma première finale à Melbourne. C'est quelque chose que je poursuivais depuis longtemps."

Vainqueur à deux reprises de Roland-Garros, de Wimbledon et de l'US Open, Carlos Alcaraz, qui s'est séparé récemment de son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, aura l'occasion dimanche de devenir le plus jeune homme à réaliser le Grand Chelem en carrière.

De son côté, Alexander Zverev, finaliste sortant, ne remportera pas son premier titre du Grand Chelem.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar, version française Vincent ‌Daheron, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)