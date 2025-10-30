Le bénéfice trimestriel d'Enterprise Products baisse en raison de marges plus faibles ; le rachat d'actions est porté à 5 milliards de dollars

(Ajout d'actions, de commentaires d'analystes et de détails sur les résultats tout au long de l'article)

Enterprise Products Partners EPD.N a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel de base inférieur aux prévisions, les résultats plus faibles de ses activités liées au gaz naturel et aux liquides ayant compensé la vigueur des produits pétrochimiques et raffinés.

Enterprise a également déclaré que son conseil d'administration avait augmenté la taille autorisée de son programme de rachat d'unités ordinaires de 2 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, ce qui laisse une capacité restante de 3,6 milliards de dollars.

L'entreprise a décrit cette autorisation comme un programme "pluriannuel" qui constitue un moyen supplémentaire de restituer du capital aux investisseurs.

La société a racheté pour 80 millions de dollars de parts au cours du trimestre.

Manav Gupta, analyste chez UBS, a qualifié la mise à jour des rachats de "positive", mais "l'ampleur de l'écart pourrait maintenir l'action sous pression".

Les actions d'Enterprise étaient en baisse de 1,6 % à 30,62 $ dans les transactions de pré-marché.

Enterprise a transporté des volumes records à travers son réseau, avec un débit de gazoduc en hausse de 8 % à 21,0 trillions d'unités thermiques britanniques (Btus) par jour et des volumes de gazoducs équivalents en hausse de 7 % à 13,9 millions de barils par jour.

Ces gains ont été compensés par des marges de vente plus faibles, des frais de chargement de GPL réduits après le renouvellement des contrats et des temps d'arrêt dans plusieurs fractionneurs de liquides de gaz naturel et dans l'unité PDH 2.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est élevé à 2,41 milliards de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur environ 2,50 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La société a investi 2 milliards de dollars au cours du trimestre, dont 1,2 milliard de dollars pour des projets de croissance, 583 millions de dollars pour les systèmes de collecte de gaz d'Occidental Petroleum OXY.N et 198 millions de dollars en investissements de maintien.

Elle s'attend maintenant à ce que les dépenses de croissance pour 2025 se situent dans le haut de sa fourchette de 4,0 milliards à 4,5 milliards de dollars.

Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les difficultés rencontrées dans le segment des pipelines de LGN étaient en grande partie à l'origine de l'écart, mais a ajouté que le "flux de trésorerie régulier et le bilan solide d'Enterprise peuvent supporter les dépenses d'investissement prévues".