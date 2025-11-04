Le bénéfice trimestriel d'Assurant augmente grâce à la vigueur de l'immobilier mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du troisième trimestre de l'assureur Assurant AIZ.N a presque doublé mardi, grâce à la vigueur de ses activités mondiales dans le secteur du logement, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 1 % après la clôture des marchés.

Les dépenses d'assurance soutenues, en raison de la nature essentielle de la couverture pour les consommateurs et les entreprises, ont soutenu les assureurs en dépit de la baisse des taux, d'une économie inégale et de l'incertitude macroéconomique.

Les analystes attribuent cette résistance à la proposition de gestion des risques de l'assurance dans les domaines de la santé, des biens et de l'automobile, où la couverture est souvent obligatoire ou essentielle dans la planification financière.

L'unité mondiale d'assurance habitation de la société - qui propose des assurances pour les propriétaires de maisons placées par des prêteurs, des assurances pour les maisons préfabriquées et des couvertures contre les inondations - a enregistré des primes nettes acquises, des frais et d'autres revenus de 702,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, soit un bond de 16 % par rapport à l'année dernière.

Le secteur de l'assurance spécialisée se développe à mesure que les modèles de couverture traditionnels s'adaptent aux besoins changeants des consommateurs, à l'augmentation de la valeur des actifs et à l'évolution de la technologie.

Dans le même temps, l'assureur a également bénéficié de rendements plus élevés sur son portefeuille au troisième trimestre, les marchés ayant poursuivi leur ascension, sans tenir compte des inquiétudes tarifaires et macroéconomiques.

Le revenu net d'investissement d'Assurant a augmenté à 133,5 millions de dollars au cours du trimestre, contre 129,7 millions de dollars l'année précédente.

L'assureur a déclaré un bénéfice net de 265,6 millions de dollars, soit 5,17 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 133,8 millions de dollars, soit 2,55 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.