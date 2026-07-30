Le bénéfice trimestriel d'Arthur J. Gallagher progresse grâce à la hausse des honoraires et des commissions

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Arthur J. Gallagher AJG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une augmentation des honoraires et des commissions, la forte demande en matière d'assurance ayant soutenu les dépenses des clients.

La demande en matière d’assurance est restée forte, les entreprises et les particuliers cherchant à se prémunir contre les pertes liées aux catastrophes naturelles, aux cybermenaces, aux conflits et à d’autres événements imprévus.

Voici quelques détails:

* Les courtiers en assurance jouent le rôle d’intermédiaires entre les assureurs et les clients, aidant ces derniers à choisir les polices les mieux adaptées à leurs besoins de couverture.

* Les commissions du segment du courtage ont bondi de 35 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,44 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que les honoraires ont grimpé de 27,5 %.

* “Dans un environnement de risques de plus en plus complexe, la demande des clients pour nos conseils, nos analyses, notre accès au marché, notre expertise spécialisée et notre accompagnement en matière de sinistres reste solide”, a déclaré le directeur général J Patrick Gallagher Jr. dans un communiqué.

* Le résultat net ajusté s’est élevé à 734 millions de dollars, soit 2,84 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 604 millions de dollars, soit 2,30 dollars par action, un an plus tôt.