 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel d'Arthur J. Gallagher progresse grâce à la hausse des honoraires et des commissions
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 23:59
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Arthur J. Gallagher AJG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une augmentation des honoraires et des commissions, la forte demande en matière d'assurance ayant soutenu les dépenses des clients.

La demande en matière d’assurance est restée forte, les entreprises et les particuliers cherchant à se prémunir contre les pertes liées aux catastrophes naturelles, aux cybermenaces, aux conflits et à d’autres événements imprévus.

Voici quelques détails:

* Les courtiers en assurance jouent le rôle d’intermédiaires entre les assureurs et les clients, aidant ces derniers à choisir les polices les mieux adaptées à leurs besoins de couverture.

* Les commissions du segment du courtage ont bondi de 35 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,44 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que les honoraires ont grimpé de 27,5 %.

* “Dans un environnement de risques de plus en plus complexe, la demande des clients pour nos conseils, nos analyses, notre accès au marché, notre expertise spécialisée et notre accompagnement en matière de sinistres reste solide”, a déclaré le directeur général J Patrick Gallagher Jr. dans un communiqué.

* Le résultat net ajusté s’est élevé à 734 millions de dollars, soit 2,84 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 604 millions de dollars, soit 2,30 dollars par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
256,350 USD NYSE -4,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,42 -1,42%
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
Or
4 110,3 +0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank