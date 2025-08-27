Le bénéfice du troisième trimestre de RBC augmente grâce à la vigueur de l'unité de gestion de patrimoine

(Ajoute du contexte et des détails sur les bénéfices tout au long de l'article)

La Banque Royale du Canada RY.TO a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, aidée par la vigueur de ses activités de gestion de patrimoine.

L'atonie de la croissance économique et les tensions commerciales ont incité les investisseurs à ajuster leurs portefeuilles, ce qui a entraîné une hausse des volumes de transactions et stimulé les performances des banques sur les marchés des capitaux.

Le secteur des marchés des capitaux de RBC a enregistré un bond de 13 % de son bénéfice net à 1,33 milliard de dollars canadiens, grâce à l'augmentation des revenus de la banque d'investissement.

La vigueur des marchés boursiers aux États-Unis et au Canada a fait grimper les actifs sous gestion, ce qui a stimulé la croissance de l'unité de gestion de patrimoine de la banque.

Le bénéfice net de l'activité de gestion de patrimoine a bondi de 15 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars canadiens.

La plus grande banque du pays a déclaré un bénéfice ajusté de 5,53 milliards de dollars canadiens (4 milliards de dollars canadiens) ou 3,84 dollars canadiens par action, pour les trois mois terminés le 31 juillet, contre 4,73 milliards de dollars canadiens, ou 3,26 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)