Le bénéfice du prestataire de services pétroliers Halliburton progresse au deuxième trimestre

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Halliburton HAL.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, la demande soutenue pour ses équipements en Amérique latine, en Europe et en Afrique ayant compensé le ralentissement de l'activité au Moyen-Orient lié à la guerre en Iran.

Le prestataire américain de services pétroliers a indiqué que son résultat net s'élevait à 534 millions de dollars, soit 64 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 472 millions de dollars, soit 55 cents par action, un an plus tôt.