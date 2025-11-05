Le bénéfice du premier trimestre de Jack Henry augmente grâce à la forte demande de technologie bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jack Henry & Associates JKHY.O a annoncé mardi un bond de 21% de son bénéfice au premier trimestre, aidé par la bonne tenue de la demande pour ses services de technologie bancaire.

La société basée à Monett, dans le Missouri, qui est en concurrence avec Fiserv FI.N et FIS FIS.N , fournit des services technologiques et de traitement des paiements aux institutions financières, principalement aux banques communautaires et aux coopératives de crédit.

Les institutions financières de petite et moyenne taille ont tendance à s'appuyer davantage sur des fournisseurs de technologie bancaire tels que Jack Henry, contrairement aux grands acteurs tels que JPMorgan Chase JPM.N , qui ont investi des milliards dans le développement de piles technologiques propriétaires.

Le chiffre d'affaires de Jack Henry a augmenté de 7,3 % pour atteindre 644,7 millions de dollars au cours du premier trimestre. Les recettes provenant des services et de l'assistance ont augmenté de 5,7 %, tandis que le traitement a progressé de 9,7 %.

Le bénéfice net s'est élevé à 144 millions de dollars, soit 1,97 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 119,2 millions de dollars, soit 1,63 dollar par action, un an plus tôt.

Selon les analystes, les valeurs technologiques bancaires se sont affaiblies cette année en raison des préoccupations des investisseurs concernant la consolidation accrue des institutions financières et les menaces concurrentielles.

Ils considèrent le repli des valeurs technologiques bancaires comme une opportunité pour les investisseurs, étant donné que leurs modèles d'entreprise bénéficient d'une large base de revenus récurrents.

Les actions de Jack Henry ont augmenté de plus de 4 % après la clôture de la séance. Elles ont perdu 13 % depuis le début de l'année.

La société prévoit que les revenus de l'exercice 2026 se situeront entre 2,49 et 2,51 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,48 à 2,50 milliards de dollars. Elle s'attend à un bénéfice annuel par action compris entre 6,38 et 6,49 dollars, contre 6,32 à 6,44 dollars prévus précédemment.