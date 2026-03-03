Le bénéfice du gestionnaire d'investissement Aberdeen augmente de 4 % après des réductions de coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'article) par Iain Withers

Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen ABDN.L a annoncé une hausse de 4 % de son bénéfice annuel, dépassant de peu les prévisions grâce à des réductions de coûts et à une augmentation des actifs provenant de la reprise des marchés en 2025.

La société a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté de 264 millions de livres (352,55 millions de dollars) mardi, en hausse par rapport aux 255 millions de livres en 2024 et légèrement supérieur à la moyenne de 261 millions de livres des prévisions des analystes compilées par la société.

Les gestionnaires de fonds actifs européens ont dans l'ensemble amélioré leurs résultats ces dernières semaines, mais restent soumis à la pression concurrentielle de grands rivaux américains tels que BlackRock BLK.N et Vanguard, qui proposent des fonds indiciels moins chers. Le mois dernier, le britannique Schroders SDR.L a accepté un rachat de 9,9 milliards de livres par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen NIM.N , soulignant la recherche d'échelle par les acteurs européens et ravivant les spéculations sur le fait que d'autres acteurs de taille moyenne pourraient chercher à conclure des accords pour rivaliser avec eux.

Aberdeen a déclaré avoir réalisé 180 millions de livres d'économies de coûts annualisées l'année dernière, dépassant l'objectif de 150 millions de livres fixé en 2024.

La société a déclaré qu'elle verserait un dividende annuel de 14,6 pence par action, comme prévu, et a réitéré ses principaux objectifs de performance pour 2026. Elle a toutefois ajouté que son activité de conseil n'atteindrait pas son objectif de collecte nette d'un milliard de livres avant 2027.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que les bonnes performances de sa plateforme de vente au détail compensaient la faiblesse des autres secteurs. Aberdeen a publié une mise à jour commerciale qui a dépassé les prévisions en janvier, avec une augmentation de 9 % des actifs gérés à 556 milliards de livres. Mais les chiffres ont également confirmé qu'elle avait subi des sorties nettes d'argent de ses clients pour un total de 3,9 milliards de livres, alors que de nombreux concurrents ont enregistré des entrées. (1 $ = 0,7488 livre)