Le bénéfice de Truist au quatrième trimestre augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts et des commissions de banque d'investissement
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Truist Financial TFC.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et des commissions provenant de ses activités de banque d'investissement.

Les actions de la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, ont chuté de 2 % dans les échanges pré-marché après avoir prévu une baisse des revenus au premier trimestre 2026 comprise entre 2 % et 3 %.

Wall Street, en moyenne, s'attendait à une hausse de 5,4 % des revenus au cours de cette période, selon les estimations compilées par LSEG.

L'économie américaine est restée résistante malgré l'incertitude liée aux tarifs douaniers, et les analystes s'attendent à ce que la croissance des prêts se maintienne jusqu'en 2026 grâce à la baisse des taux d'intérêt, aux mesures de relance budgétaire et à l'augmentation des remboursements d'impôts.

Les revenus nets d'intérêts de Truist, la différence entre les intérêts qu'elle paie sur les dépôts et ce qu'elle gagne sur les prêts, ont augmenté de 3,1 % à 3,7 milliards de dollars au cours du trimestre terminé le 31 décembre par rapport à l'année précédente.

Les revenus autres que les intérêts ont augmenté pour atteindre 1,55 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,47 milliard de dollars un an plus tôt.

La banque a fait état d'une hausse de 28 % de ses revenus de banque d'investissement et de trading. Son homologue Citizens Financial CFG.N a également fait état d'une hausse des commissions sur les marchés de capitaux mercredi.

Malgré les risques géopolitiques croissants, les banquiers s'attendent à ce que les transactions se poursuivent sur la lancée de l'année dernière, lorsqu'une vague de transactions de grande envergure a permis à l'activité mondiale de fusion et d'acquisition de dépasser la barre des 5,1 billions de dollars.

Truist a déclaré un bénéfice de 1,29 milliard de dollars, soit 1,00 dollar par action, pour le trimestre, contre 1,22 milliard de dollars, soit 91 cents par action, pour le même trimestre de l'année précédente.

Ses actions ont gagné plus de 13,4 % en 2025, à la traîne de la hausse de 28,8 % de l'indice bancaire KBW .BKX .

Valeurs associées

CITIZENS FINL GR
59,790 USD NYSE -1,68%
TRUIST FINL
49,175 USD NYSE -1,64%
