Le bénéfice de Shell dépasse les prévisions à 6,9 milliards de dollars ; l'entreprise réduit ses rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Shell réduit ses rachats d'actions trimestriels de 3,5 milliards de dollars à 3 milliards de dollars

* La guerre au Moyen-Orient entraîne une baisse de la production de 4 %

(Ajoute des détails sur la baisse de la production et la dette) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Le bénéficeajusté de Shell < SHEL.L>au premier trimestre , qui correspond à sa définition du bénéfice net, a atteint 6,92 milliards de dollars , a annoncé jeudi la société, dépassant le consensus des analystes de 6,36 milliards de dollars selon un sondage réalisé par la société et en hausse par rapport aux 5,58 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

Shell a également réduit le rythme de son programme trimestriel de rachat d'actions, le ramenant de 3,5 milliards de dollars à 3 milliards de dollars.

La production de pétrole et de gaz de Shell a baissé de 4 % par rapport au trimestre précédent en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, notamment des dommages subis par son usine de traitement de gaz Pearl au Qatar, où les réparations pourraient prendre environ un an.

Le ratio d'endettement de Shell, ou ratio dette/fonds propres incluant les contrats de location, est passé de 20,7 % à la fin de 2025 à 23,2 %. Shell avait signalé une augmentation de son endettement en raison de la gestion des perturbations des prix et de l'approvisionnement ainsi que de la volatilité liée à la guerre, après avoir précédemment déclaré qu'elle était très à l'aise avec un ratio de 20 %.