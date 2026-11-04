Le bénéfice de Novo Nordisk au troisième trimestre dépasse les prévisions ; la société revoit à la hausse ses prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Novo Nordisk NOVOb.CO , le fabricant du Wegovy, a annoncé mercredi un résultat d'exploitation ajusté au troisième trimestre supérieur aux attentes et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.
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