Le bénéfice de Novo Nordisk au troisième trimestre dépasse les prévisions ; la société revoit à la hausse ses prévisions pour 2026

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Novo Nordisk NOVOb.CO , le fabricant du Wegovy, a annoncé mercredi un résultat d'exploitation ajusté au troisième trimestre supérieur aux attentes et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.