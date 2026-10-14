Le bénéfice de Morgan Stanley progresse grâce à la bonne performance des opérations sur actions

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Morgan Stanley MS.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par une forte activité de transactions d'actions alors que les marchés restaient volatils en raison de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Ces turbulences ont contraint les investisseurs à rééquilibrer leurs portefeuilles, ce qui a entraîné une hausse des volumes de transactions et stimulé les revenus des salles de marché de la banque. Morgan Stanley a enregistré un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars sur les opérations sur actions, soit une hausse de près de 41 % par rapport à l’année dernière.

Goldman Sachs GS.N , qui a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre hier, a également enregistré une hausse similaire de ses revenus liés au négoce d’actions.

Les revenus de Morgan Stanley issus de ses activités de transactions de titres à revenu fixe ont reculé de 7,3 % pour s’établir à 2,01 milliards de dollars. Ce ralentissement reflète également celui observé chez Goldman Sachs, où les revenus liés aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières ont reculé de 1 % par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice attribuable à Morgan Stanley s’est établi à 4,91 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 4,61 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, il y a un an.