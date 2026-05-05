Le bénéfice de Marathon Petroleum dépasse les prévisions, la guerre en Iran stimulant les marges de raffinage

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Marathon Petroleum MPC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale lié au conflit au Moyen-Orient.

Son titre a progressé de 2,8% en début de séance, affichant une hausse de 60% depuis le début de l'année.

La société a approuvé un programme supplémentaire de rachat d'actions de 5 milliards de dollars, portant le montant total autorisé restant à environ 8,6 milliards de dollars.

Les exportations américaines de produits raffinés ont atteint un niveau record en mars, la guerre en Iran et la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz ayant resserré l'offre mondiale de carburants, forçant des réductions de production à l'étranger et soutenant les marges des raffineurs américains, qui dépendent moins du brut du Moyen-Orient et sont bien placés pour capter la demande via les exportations.

Marathon Petroleum, premier raffineur américain en volume, a déclaré que sa marge de raffinage et de commercialisation s'élevait à 17,74 dollars par baril au premier trimestre, soit une hausse de 32,6% par rapport à l'année dernière.

Ces marges élevées ont dopé les résultats de l'ensemble du secteur, Valero Energy VLO.N , Phillips 66 PSX.N et HF Sinclair DINO.N ayant toutes annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes.

Marathon a fait état d'un taux d'utilisation de sa capacité de traitement du brut de 89%, ce qui s'est traduit par un débit total de 2,9 millions de barils par jour (bpd) au premier trimestre, contre 2 ,8 millions de bpd un an plus tôt.

Pour le deuxième trimestre, Marathon prévoit un débit de 2,99 millions de b/j.

Les résultats du premier trimestre ont été partiellement contrebalancés par des coûts d'exploitation plus élevés liés aux opérations de révision des raffineries et par des pertes sur dérivés liées à la couverture économique.

La société prévoit de dépenser 1,5 milliard de dollars en 2026, principalement dans des projets visant à améliorer les marges de ses principales raffineries.

Au premier trimestre, Marathon a mis en service son projet de flexibilité pour le kérosène à Garyville, ce qui lui a permis de transformer sa production existante en kérosène à plus forte valeur ajoutée et de répondre à la demande croissante sur le marché intérieur et à l'exportation.

Le raffineur basé à Findlay, dans l'Ohio, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,65 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 75 cents par action, selon les données compilées par LSEG.