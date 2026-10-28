Le bénéfice de Lectra bondit au 3e trimestre

Le spécialiste des solutions technologiques a enregistré une forte hausse de son bénéfice net au troisième trimestre 2026, malgré une activité stable. Le groupe a aussi sensiblement amélioré sa marge opérationnelle.

Au 3e trimestre, le résultat net de Lectra a bondi de 45% sur un an, à 10,4 millions d'euros, grâce notamment à une charge d'impôt réduite. Le chiffre d'affaires est resté stable à données publiées, à 121,6 MEUR, mais a reculé de 2% à données comparables.

L'EBITDA courant a progressé de 10% à données comparables, à 23,4 MEUR, portant la marge à 19,3%, en amélioration de 200 points de base.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le résultat net a augmenté de 10%, à 20,1 MEUR, tandis que le chiffre d'affaires a diminué de 4% à données comparables, à 361,3 MEUR. L'EBITDA courant a aussi reculé de 3% à données comparables, à 57,1 MEUR. Le cash-flow libre courant a atteint 36,4 MEUR.

Pour 2026, Lectra prévoit désormais des croissances de l'ARR SaaS (c'est-à-dire le revenu annuel récurrent des logiciels commercialisés par abonnement) et des contrats récurrents inférieures aux trajectoires moyennes annuelles de sa feuille de route 2026-2028.

En revanche, la contribution de l'amélioration structurelle à la marge d'EBITDA courant devrait dépasser l'objectif initial de 120 à 180 points de base à données comparables, assure le communiqué de la société.

Dans les échanges post clôture, le titre reculait de 1%, autour des 22,7 euros.