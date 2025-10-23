Le bénéfice de Lazard au troisième trimestre augmente grâce à la reprise des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Le bénéfice de Lazard LAZ.N a augmenté au troisième trimestre grâce à l'accélération de l'activité de transaction, reflétant les gains des plus grands rivaux de Wall Street.

La banque d'investissement a annoncé jeudi un bénéfice ajusté de 62 millions de dollars, soit 56 cents par action. Ce chiffre est à comparer aux 40 millions de dollars, soit 38 cents par action, enregistrés il y a un an.

La demande refoulée des entreprises clientes après des années de taux d'intérêt élevés et de volatilité des marchés a fait grimper les méga transactions de 40 % à 1,26 trillion de dollars au troisième trimestre, selon les données de Dealogic.

L'activité de fusion et d'acquisition a pris de l'ampleur, les entreprises se montrant plus résistantes aux tarifs douaniers que les marchés ne l'avaient anticipé, tandis que les marchés boursiers s'accommodent de l'incertitude générale.

Les revenus des services de conseil financier de Lazard ont augmenté d'environ 14 % au cours du trimestre, pour atteindre 422 millions de dollars.

Au début du mois, les dirigeants des principales banques de Wall Street, dont JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont déclaré que le pipeline de transactions restait solide après que les deux banques aient dépassé les attentes en matière de bénéfices grâce à une augmentation des frais de banque d'investissement.