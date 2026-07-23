Le bénéfice de Freeport-McMoRan au deuxième trimestre dépasse les prévisions, grâce à la hausse des cours du cuivre

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* La remise en service de Grasberg se déroule comme prévu pour cette année, selon la directrice générale

* La production de cuivre a baissé de 18,2 % au deuxième trimestre, tandis que les cours du cuivre ont augmenté de 41,5 %

* Les coûts de réparation trimestriels de Grasberg s'élèvent à environ 363 millions de dollars

* La société attend la décision de Trump concernant les droits de douane sur le cuivre

* Les actions sont en baisse, dans le sillage du marché, lors des échanges de jeudi matin

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Freeport-McMoRan FCX.N a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes deWall Street, la hausse des cours du cuivreayant compensé la baisse de production de la mine indonésienne de Grasberg , actuellement en travaux de réparation à la suite d’un accident mortel survenu en 2025 .

L'action du plus grand producteur de cuivre coté en Bourse au monde a reculé de 2,3 % lors des échanges matinaux, suivant la tendance générale des marchés.

Grasberg, deuxième plus grande mine de cuivre et plus grande mine d’or au monde, a été frappée par une énorme coulée de boue en septembre qui a coûté la vie à sept travailleurs et entraîné l’arrêt des opérations pendant près d’un mois.

Depuis lors, la société s’est attelée à la remise en état du site, détenu majoritairement par le gouvernement indonésien et exploité par Freeport. Les coûts liés à ces réparations se sont élevés à environ 363 millions de dollars au cours du trimestre.

"Nos plans de relance de Grasberg sont en bonne voie", a déclaré la directrice générale Kathleen Quirk, qui s'est rendue sur place le mois dernier en compagnie du président Richard Adkerson et a réaffirmé son intention de rouvrir le site d'ici la fin de l'année .

Par ailleurs, Kathleen Quirk a indiqué que Freeport avait officiellement déposé une demande de prolongation de son permis d’exploitation de Grasberg au-delà de 2041 et espérait obtenir une décision d’ici la fin de l’année.

Le cuivre, l’un des métaux les plus conducteurs d’électricité, est utilisé dans le monde entier dans les moteurs, les ordinateurs, les batteries et le câblage.

RÉSULTATS

Pour le trimestre clos le 30 juin, Freeport a annoncé un résultat net de 984 millions de dollars, soit 68 cents par action, contre 772 millions de dollars, soit 53 cents par action, au même trimestre de l’année précédente.

Hors coûts liés à Grasberg et autres éléments non récurrents, Freeport a réalisé un bénéfice de 74 cents par action. Selon cette mesure, les analystes tablaient sur un bénéfice de 59 cents par action, d’après les données IBES de LSEG.

La production de cuivre de Freeport a reculé de 18,2 % pour s'établir à 786 millions de livres, tandis que la production d'or a chuté de 39,4 % pour atteindre 192.000 onces.

Le cours moyen du cuivre au cours du trimestre a augmenté de 41,5% par rapport à la même période de l’année dernière, sous l’effet des inquiétudes liées à l’offre et des signes d’ une demande chinoise résiliente.

Aux États-Unis , Kathleen Quirk a déclaré que Freeport n’avait pas encore reçu de nouvelles de l’administration Trump concernant un éventuel droit de douane sur le cuivre raffiné, qui était attendu pour fin juin.

Tout droit de douane sur le concentré de cuivre ou d’autres produits commercialisés par Freeport viendrait renforcer les résultats de la société. Les stocks de cuivre ont été transférés vers des entrepôts américains en prévision d’une décision.

"Tout le monde suit la situation de près", a déclaré Kathleen Quirk.