Le bénéfice de Fastenal au deuxième trimestre progresse grâce aux contrats conclus avec des clients plus importants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeurde fournitures industrielles Fastenal FAST.O a annoncé mardi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , portée par la forte demande de ses principaux clients.

Toutefois, l'action de la société, qui commercialise des fournitures de construction telles que des éléments de fixation, des écrous, des vis et des boulons, a reculé de 2,3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Fastenal a indiqué avoir bénéficié d’ une augmentation du nombre de nouveaux contrats clients ainsi que d’une amélioration des prix de ses produits et de la production industrielle au cours du premier semestre 2026.

* La société a précisé que ses offres sur site, numériques et liées à la chaîne d’approvisionnement avaient contribué à soutenir la croissance auprès de ses plus gros clients.

* Le bénéfice de Fastenal a atteint 33 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre 29 cents par action un an plus tôt.

* Son chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 14,7 %, passant de 2,08 milliards de dollars un an plus tôt à 2,39 milliards de dollars.