Le bénéfice de Citgo a bondi à 936 millions de dollars au deuxième trimestre, grâce à des marges élevées

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* Un équilibre serré entre l'offre et la demande ainsi qu'une prime de risque géopolitique ont marqué le trimestre

* L'Ebitda prévisionnel pour l'ensemble de l'année devrait atteindre environ 5,8 milliards de dollars

* Le débit des raffineries a reculé à 820 000 barils par jour au deuxième trimestre, contre 851 000 barils par jour au trimestre précédent

par Marianna Parraga

Le bénéfice de Citgo Petroleum, raffineur américain détenu par le Venezuela, a bondi à 936 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 100 millions de dollars à la même période l’année dernière, grâce à de solides marges de raffinage liées aux perturbations de l’approvisionnement mondial, a annoncé jeudi la société. La propriété de cette raffinerie basée à Houston, d’une capacité de 829 000 barils par jour, pourrait passer à une filiale d’Elliott Investment Management si une vente aux enchères ordonnée par un tribunal – visant à rembourser des créanciers liés au Venezuela et menée à bien dans le Delaware l’année dernière – est finalement approuvée par le département du Trésor américain, ce qui reste en suspens. Ce trimestre a été marqué par un équilibre serré entre l’offre et la demande ainsi que par une prime de risque géopolitique, a indiqué la société.

Les perturbations de l’approvisionnement mondial, principalement liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ainsi qu’aux goulets d’étranglement dans le détroit d’Ormuz, ont poussé les acheteurs à payer des primes plus élevées pour s’assurer des approvisionnements en carburant, ce qui a permis à de nombreuses sociétés de raffinage américaines d’enregistrer des bénéfices plus importants cette année. "Alors que nous nous tournons vers le reste de l’année, nous cherchons à trouver un équilibre entre les opportunités de marché à court terme et les priorités d’investissement à plus long terme en reportant certains investissements prévus à 2027 ", a déclaré le directeur général Carlos Jorda dans un communiqué.

Citgo prévoit pour l’ensemble de l’année 2026 un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d’environ 5,8 milliards de dollars, ainsi qu’un solde de trésorerie en fin d’année d’environ 5,7 milliards de dollars, sous réserve qu’aucun changement ne survienne dans le fonds de roulement prévu.

Le débit total des raffineries s’est établi en moyenne à 820 000 barils par jour au cours du trimestre, en baisse par rapport aux 851 000 barils par jour du premier trimestre en raison d’opérations de maintenance et d’arrêts imprévus, a indiqué Citgo. Le taux global d’utilisation du brut a reculé à 97% sur l’ensemble de ses trois raffineries, contre 99% au trimestre précédent.

Le volume des ventes de commercialisation s’est élevé à 414 000 barils par jour, un chiffre proche des 417 000 barils par jour du trimestre précédent, avec des cargaisons livrées en Europe, dans les Caraïbes et en Afrique du Sud. La société a également développé son activité de carburant pour avions, a-t-elle ajouté.