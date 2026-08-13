Le bénéfice de Citgo a atteint 936 millions de dollars au deuxième trimestre, grâce à des marges plus élevées

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Le bénéfice de Citgo Petroleum, raffinerie américaine détenue par le Venezuela, a grimpé à 936 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 100 millions de dollars à la même période l'année dernière, grâce à des marges de raffinage plus élevées liées aux perturbations de l'approvisionnement mondial, a annoncé jeudi la société.

La propriété de cette raffinerie basée à Houston, d'une capacité de 829.000 barils par jour, pourrait passer à une filiale d'Elliott Investment Management si une vente aux enchères ordonnée par un tribunal – visant à rembourser les créanciers liés au Venezuela et menée à bien l'année dernière – est finalement approuvée par le département du Trésor américain, ce qui reste en suspens.