Le bénéfice de BBVA explose de 10,8% au premier trimestre, à quasiment 3 mds EUR

( AFP / DANI POZO )

La banque espagnole BBVA a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net de près de trois milliards d'euros au premier trimestre, en forte hausse de 10,8% sur un an, porté par "le dynamisme" de ses activités.

L'établissement bancaire originaire du pays basque, qui revendique 127.000 employés et 82 millions de clients, a précisé avoir engrangé entre janvier et mars 2,99 milliards d'euros de profits, contre 2,7 milliards sur la même période voilà un an, a-t-il précisé dans un communiqué.

"Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2028. Tout cela dans un contexte géopolitique complexe, ce qui met en évidence la solidité de notre modèle économique et de notre diversification", s'est félicité directeur général de BBVA, Onur Genç, cité dans le communiqué.

Le groupe a réalisé près de la moitié de son activité au Mexique, où il est très implanté (44%), un tiers en Espagne (33%), tout en étant toujours présent en Turquie (8%).

"Au début de la semaine prochaine la dernière tranche du programme extraordinaire de rachat d'actions débutera, pour un montant maximum de 1,46 milliard d'euros. Au total, BBVA aura racheté des actions pour une valeur de près de quatre milliards d'euros depuis décembre de l'année dernière", a ajouté la banque espagnole.

L'année 2025 avait rimé pour BBVA avec le feuilleton à rebondissements de son OPA (offre publique d'achat) hostile sur sa rivale Sabadell, qui a fini par échouer en octobre, un énorme revers pour le groupe basé à Bilbao (nord) qui ambitionnait de créer un géant bancaire européen capable de concurrencer Santander et BNP Paribas.

En décembre, BBVA a scellé "une alliance stratégique" avec le géant américain OpenAI, créateur de ChatGPT, pour accélérer le déploiement généralisé de l'intelligence artificielle au sein du groupe, qui ambitionne de se réinventer avec l'IA.