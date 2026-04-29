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Le bénéfice d'Old Dominion recule en raison d'une baisse des volumes d'expédition, mais les prix s'améliorent
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de transport routier Old Dominion Freight Line ODFL.O a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, pénalisée par la diminution des volumes d'expédition, tout en soulignant une amélioration de ses tarifs.

Les entreprises de transport routier américaines sont enlisées dans une accalmie prolongée, l'offre excédentaire ayant fait baisser les tarifs, tandis que les coûts d'exploitation continuaient de grimper.

Leurs difficultés se sont aggravées au cours de l'année écoulée, la baisse des volumes et l'affaiblissement de la demande ayant été exacerbés par les incertitudes entourant l'évolution des politiques commerciales de l'administration Trump.

La société de transport routier sous contrat J.B. Hunt

JBHT.O avait toutefois déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle observait des signes de reprise des tarifs de transport routier, sous l'effet d'un resserrement réglementaire de la capacité de chargement par camion, qui restreint considérablement l'octroi de permis de conduire commerciaux aux ressortissants non américains.

Old Dominion, l'une des plus grandes entreprises de transport de lots partiels aux États-Unis, a déclaré que son chiffre d'affaires par expédition dans le segment LTL, un indicateur des prix, avait augmenté de 5,9 % au cours du trimestre.

Le transport de lots partiels consiste à acheminer plusieurs expéditions provenant de différents clients dans un seul camion, qui sont ensuite acheminées via un réseau de centres de service où elles sont transférées vers d'autres camions ayant des destinations similaires.

Ses expéditions LTL ont baissé de 7,9 % au cours du trimestre. La société tire la quasi-totalité de ses revenus du segment des services LTL.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Old Dominion a baissé de 2,9 % pour s'établir à 1,33 milliard de dollars. Le bénéfice net de la société basée en Caroline du Nord a diminué, passant de 254,7 millions de dollars, soit 1,19 dollar par action, un an plus tôt, à 238,3 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action.

Son ratio d'exploitation, qui mesure les coûts d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires, a augmenté à 76,2 %, contre 75,4 % il y a un an.

L'action de la société a progressé de 1,1 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Valeurs associées

J.B.HUNT TRANSP
246,3100 USD NASDAQ -1,98%
OLD DOMINION FRE
209,3500 USD NASDAQ -5,60%
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