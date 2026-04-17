Le bénéfice d'exploitation ajusté du fabricant d'airbags Autoliv dépasse les prévisions au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le suédois Autoliv ALV.N
ALIVsdb.ST , premier producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a fait état vendredi d'une baisse moins importante que prévu de son bénéfice d'exploitation ajusté au premier trimestre et a déclaré que le trimestre avait dépassé ses propres attentes.
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