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Le bénéfice d'exploitation ajusté du fabricant d'airbags Autoliv dépasse les prévisions au premier trimestre
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le suédois Autoliv ALV.N

ALIVsdb.ST , premier producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a fait état vendredi d'une baisse moins importante que prévu de son bénéfice d'exploitation ajusté au premier trimestre et a déclaré que le trimestre avait dépassé ses propres attentes.

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