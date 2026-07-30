Le bénéfice d'Eversource au deuxième trimestre s'effondre en raison de la cession d'Aquarion et des charges liées à l'éolien offshore

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Eversource Energy ES.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, le groupe d'électricité ayant été pénalisé par des charges liées à la cession d'Aquarion, aux engagements liés à l'éolien offshore et à la baisse de la rentabilité de ses actifs de transport d'électricité en Nouvelle-Angleterre.

* Au trimestre dernier, la société avait déclaré que ses résultats annuels seraient affectés par la décision de la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) de baisser les tarifs de l'électricité en Nouvelle-Angleterre.

* Les services publics réglementés comme Eversource ont déposé des demandes d’augmentation des tarifs, invoquant la nécessité d’investir dans les infrastructures alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante liée à l’électrification de l’industrie et à l’expansion des centres de données.

* Au deuxième trimestre, le résultat net de la société a chuté de 84,7 % pour s’établir à 53,7 millions de dollars

* Ces résultats incluent une charge hors trésorerie après impôts de 111,4 millions de dollars liée à la cession d’Aquarion, ainsi qu’une charge de 164 millions de dollars résultant de l’augmentation des paiements prévus à Global Infrastructure Partners dans le cadre de la cession, prévue en 2024, de ses projets éoliens South Fork Wind et Revolution Wind.

* Les coûts d’exploitation et de maintenance se sont élevés à 480 millions de dollars, en hausse de 2,7 % par rapport à l’année précédente.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, comprises entre 4,57 et 4,72 dollars.