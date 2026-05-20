Le bénéfice annuel de British Land dépasse légèrement les prévisions du marché

Le groupe immobilier British Land BLND.L a annoncé mercredi un bénéfice annuel légèrement supérieur aux attentes du marché, soutenu par une forte demande d'espaces de bureaux de la part des entreprises spécialisées dans l'IA et les technologies.

La demande d'espaces de bureaux à Londres émanant d'entreprises du secteur de l'IA et des technologies, telles qu'Anthropic (créateur de Claude) et OpenAI, couplée à une offre limitée de grands espaces commerciaux, a permis à British Land d'atteindre un taux d'occupation proche du plein emploi et d'enregistrer une forte croissance des loyers.

“Alors que le contexte géopolitique et celui des taux d'intérêt sont devenus plus incertains, les fondamentaux d'occupation qui sous-tendent notre portefeuille sont aussi solides que je les ai jamais vus”, a déclaré le directeur général Simon Carter dans un communiqué.

“L'absorption nette de bureaux dans le centre de Londres est à son plus haut niveau depuis 20 ans et nos parcs commerciaux sont occupés à 99%.”

British Land, qui possède des complexes de type campus et compte parmi ses principaux locataires Meta META.O et Gilead GILD.O , a indiqué que les volumes de location sur l'ensemble de ses campus de bureaux étaient les plus élevés depuis plus d'une décennie, les occupants continuant à étendre leur présence à travers Londres, avec une activité concentrée à Broadgate et Regent's Place.

Pour l'exercice 2027, la société a déclaré s'attendre à une croissance des loyers dans le haut de la fourchette de 3 à 5% qu'elle avait précédemment fournie.

Toutefois, la société a averti que la volatilité macroéconomique découlant de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran risquait de faire dérailler les investissements dans le secteur, après une période de croissance en 2025 soutenue par la stabilisation des rendements et un redressement de la dette suite à la crise du COVID-19.

“Dans l'ensemble, nous considérons qu'il s'agit d'une mise à jour solide, les opérations continuant à stimuler la performance malgré la volatilité des rendements et la situation macroéconomique”, a déclaré Neil Green, analyste chez JPMorgan, dans une note.

La société a maintenu ses prévisions de bénéfices pour 2027, alors même qu'elle a annoncé un bénéfice sous-jacent de 294 millions de livres sterling (393,6 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 mars, contre des prévisions des analystes de 291 millions de livres sterling, selon un consensus établi par la société.

Ces résultats font écho à ceux de son concurrent Land Securities LAND.L , qui a dépassé les attentes du marché la semaine dernière grâce à une demande alimentée par l'IA pour des espaces de bureaux haut de gamme.

(1 $ = 0,7469 livre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte sur la demande liée à l'IA, ainsi que des commentaires du directeur général et d'analystes tout au long de l'article)