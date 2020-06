Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le BEA analysera bien les données du Boeing d'Ukraine Airlines Reuters • 26/06/2020 à 18:20









PARIS, 26 juin (Reuters) - Le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA) a confirmé vendredi qu'il se chargerait du décryptage des boîtes noires de l'avion de ligne ukrainien abattu le 8 janvier dernier près de Téhéran, après des mois d'incertitude sur la prise en charge des deux enregistreurs de vol. Le BEA, qui agira pour le compte de Téhéran, a précisé qu'il commencerait le 20 juillet à réparer et télécharger ces données. Le Canada, qui a perdu 57 ressortissants dans l'accident, enverra une équipe auprès du BEA. Il y a deux semaines, le représentant iranien auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) avait dit avoir sollicité l'aide du BEA. Le Boeing BA.N 737 d'Ukraine Airlines à bord duquel se trouvaient 176 personnes, toutes décédées, a été abattu "par erreur" par un missile sol-air iranien dans un contexte de tensions avec les Etats-Unis exacerbées par l'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani, commandant de la force d'élite des Gardiens de la révolution. (Tim Hepher, version française Jean-Stéphane Brosse)

