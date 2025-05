Le baril de pétrole sous la barre des 60 dollars

Le repli des cours de l'or noir nuit aux compagnies pétrolières et parapétrolières mais profite aux entreprises dont les coûts sont fortement dépendants des prix du pétrole, à l'instar des compagnies aériennes.

(AOF) - En recul de près de 3% à l'ouverture des marchés ce lundi, le cours du Brent baissait de 2,72% vers 17H20 à 59,62 dollars. Son homologue américain - le WTI- fléchissait de 2,97% à 56,56 dollars. Les deux références de l'or noir évoluent à des plus bas de février 2021. Cette baisse intervient alors que les huit pays membres de l’Opep +, menés par l'Arabie saoudite et la Russie, ont annoncé samedi une forte hausse de production de pétrole pour le mois de juin, soit le même niveau qu'en mai.

Pétrole et parapétrolier

