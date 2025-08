Caterpillar résultats 2T en baisse et inférieurs aux attentes

Le groupe américain Caterpillar, spécialiste des engins de chantier, a publié mardi des résultats en baisse au deuxième trimestre et inférieurs aux attentes du marché, affectés notamment par des effets de change négatifs et des prix en baisse.

Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 16,57 milliards de dollars et le bénéfice net ressort à 2,18 milliards de dollars, contre 2,68 milliards un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 16,30 et 2,27 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net s'établit à 4,72 dollars (-21%) par rapport aux 5,99 dollars du deuxième trimestre 2024 et un consensus de 4,89 dollars.

A noter un bénéfice opérationnel en chute de 18% à 2,86 milliards "à cause de coûts de production défavorables (....) largement causés par l'impact de droits de douane supérieurs".

Les Etats-Unis ont en effet mis en oeuvre des droits de douane depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump sur toutes les importations et, spécifiquement, sur l'acier et l'aluminium à hauteur de 25%.

Ces surtaxes douanières, en incluant celles qui devaient être appliquées à partir du 7 août précise le groupe dans un communiqué, devraient lui coûter 1,3 à 1,5 milliard de dollars nets en 2025.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Caterpillar perdait 2,72%.

Le groupe explique que la baisse des prix a pesé à hauteur de 414 millions de dollars, montant partiellement compensé par une hausse des volumes qui a représenté 237 millions de dollars.

Cette hausse des volumes "provient principalement de ventes supérieures d'équipements aux consommateurs finaux", explique Caterpillar.

"Nous continuons de constater des commandes solides à travers tous nos segments grâce à une demande qui reste résiliente, soutenue par les dépenses d'infrastructures et des besoins croissants dans l'énergie", a commenté Joe Creed, tout nouveau patron du groupe, cité dans le communiqué.

A l'issue du premier trimestre, il avait anticipé une stabilité des ventes pour le trimestre suivant. Il prévoit mardi pour le troisième trimestre une hausse "modérée" sur un an du chiffre d'affaires et du résultat net, et un coût net des droits de douane de 400 à 500 millions.

Pour l'ensemble de l'exercice, Caterpillar a indiqué mardi s'attendre à un chiffre d'affaires et à un bénéfice net "légèrement supérieurs" à ceux de 2024, contre une stabilité envisagée auparavant. Ses coûts de restructuration sont attendus entre 300 et 350 millions.

Son carnet de commandes a grossi de 2,5 milliards sur le trimestre par rapport au précédent et de 8,9 milliards sur un an.

Dans le détail, seule la branche Energie et Transports a vu son chiffre d'affaires progresser au deuxième trimestre (7% à 7,84 milliards de dollars).

Elle reste le plus gros contributeur à l'activité de Caterpillar, devant la branche Construction (-7% à 6,19 milliards) et celle des Ressources industrielles (-4% à 3,09 milliards), spécialisée dans les équipements pour agriculture, mines, hydrocarbures, etc.

Par zones géographiques, l'activité a baissé de 15% en Amérique du Nord, de 20% en Amérique latine mais a augmenté de 13% en Europe/Afrique/Moyen Orient et de 6% en Asie-Pacifique.

Entre avril et juin, Caterpillar a dégagé une trésorerie opérationnelle de 3,1 milliards de dollars et terminé le trimestre avec une trésorerie de 5,4 milliards de dollars.

Sur cette période, l'entreprise a aussi racheté pour 800 millions de dollars de ses propres actions et versé à ses actionnaires 700 millions de dollars sous forme de dividendes.