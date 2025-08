Lockheed Martin développe un prototype pour un 'Golden Dome' aux USA information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 14:53









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce avoir créé un environnement de prototypage pour le développement collaboratif de capacités de Commandement et Contrôle (C2) dans le cadre de 'Golden Dome for America', une initiative du gouvernement américain visant à bâtir une architecture intégrée et en couches de défense aérienne et antimissile du territoire national.



Basé dans son centre d'innovation 'The Lighthouse' en Virginie, le projet intègre des systèmes C2 existants et éprouvés pour connecter capteurs, plateformes et effecteurs à travers tous les domaines, de la mer à l'espace. Les essais en cours portent sur l'évaluation des menaces, la gestion de mission, l'IA, la planification conjointe et le partage de données.



Thad Beckert, directeur C2 de Golden Dome chez Lockheed Martin, précise que cette approche 'permet à des technologies hétérogènes de fonctionner ensemble rapidement'.



L'entreprise prévoit de collaborer avec d'autres acteurs industriels pour livrer les couches C2 du programme d'ici 2028.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 423,850 USD NYSE 0,00%