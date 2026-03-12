Le baril de pétrole n'atteindra probablement pas 200 dollars, selon le secrétaire américain à l'énergie

* Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, affirme que la hausse durera des semaines et non des mois

* Le pétrole en hausse malgré un plan de prélèvement record sur les réserves mondiales

* Trump déclare que lorsque le pétrole augmente, "nous gagnons beaucoup d'argent"

* Le baril de Brent a atteint le prix record de 147 dollars en 2008

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré jeudi que les prix du pétrole n'atteindraient probablement pas 200 dollars le baril, le président Donald Trump vantant les gains américains liés à la hausse des prix, tandis que la guerre avec l'Iran perturbait le trafic dans le détroit d'Ormuz.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran s'intensifie, deux pétroliers ont brûlé dans un port irakien après avoir été touchés par des bateaux iraniens soupçonnés d'être chargés d'explosifs, tandis que des dizaines d'autres navires chargés de pétrole sont restés bloqués dans le détroit, toujours fermé.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 9 % pour atteindre près de 100 dollars le baril.

"Je dirais que c'est peu probable, mais nous sommes concentrés sur l'opération militaire et sur la résolution d'un problème", a déclaré M. Wright à CNN lorsqu'on lui a demandé si les prix atteindraient 200 dollars le baril - un niveau qu'un responsable iranien a déclaré que les prix pourraient atteindre en cas d'escalade de la guerre.

En utilisant le mot "improbable", M. Wright a concédé de manière voilée qu'un pic à 200 dollars était possible, bien qu'il ait répété que le bond des prix se ferait en quelques semaines et non en quelques mois.

Le baril de Brent a atteint des sommets historiques en 2008 , à environ 147 dollars, en raison des tensions entre l'Occident et l'Iran sur son programme nucléaire, de la faiblesse du dollar américain et des craintes d'inflation.

Cette fois-ci, selon les analystes, les prix du pétrole pourraient rester élevés en raison de la fermeture sans précédent du détroit. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a déclaré jeudi que le détroit devrait rester fermé en tant qu'outil de pression.

"Préparez-vous à ce que le baril de pétrole soit à 200 dollars, car le prix du pétrole dépend de la sécurité régionale que vous avez déstabilisée", a déclaré mercredi Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du quartier général du commandement militaire Khatam al-Anbiya de Téhéran.

M. Wright a déclaré à CNN: "Nous sommes au milieu d'une perturbation importante à court terme pour régler la question de la sécurité des flux d'énergie à long terme." L'administration se concentre sur des "solutions pragmatiques (...) pour traverser ces quelques semaines de pénurie d'énergie", a-t-il ajouté.

L'administration Trump envisage de déroger temporairement à une règle de navigation connue sous le nom de Jones Act afin de garantir que les cargaisons énergétiques et agricoles puissent circuler librement entre les ports américains, a déclaré jeudi la Maison Blanche . Cette dérogation permettrait aux navires étrangers de transporter du carburant entre les ports américains, ce qui pourrait réduire les coûts d'expédition et accélérer les livraisons.

NOUS GAGNONS BEAUCOUP D'ARGENT

M. Trump a écrit dans un message sur les réseaux sociaux: "Les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde, et de loin, donc lorsque les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d'argent." Il a ajouté qu'il s'attachait davantage à empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires.

Mercredi, M. Trump a exhorté les compagnies pétrolières à emprunter le détroit malgré les risques. "Je pense qu'elles devraient utiliser le détroit", a-t-il déclaré. Interrogé sur la présence de mines iraniennes dans le détroit, il a ajouté: "Nous ne le pensons pas."

M. Wright a déclaré jeudi à CNBC que la marine américaine ne pouvait pas escorter les navires dans le détroit d'Ormuz pour le moment, mais qu'il était "très probable" que cela se produise d'ici la fin du mois.

LE PÉTROLE BONDIT EN DÉPIT D'UN TIRAGE RECORD

Mercredi, plus de 30 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie se sont mis d'accord sur la plus grande réduction coordonnée jamais réalisée des réserves mondiales de pétrole, soit 400 millions de barils, dont environ 40 % proviendront des États-Unis.

La guerre a contraint les pays du Golfe du Moyen-Orient à réduire leur production totale de pétrole d'au moins 10 millions de barils par jour, soit environ 10 % de la demande mondiale. L'AIE a déclaré jeudi qu'il s'agissait de la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole dans l'histoire du marché mondial.

Les États-Unis vont débloquer 172 millions de barils de pétrole de la réserve stratégique de pétrole, qui, selon M. Wright, seront échangés contre plus de 200 millions de barils qui seront remis dans la réserve dans un délai d'un an.

M. Wright a déclaré à CNBC que les pénuries d'énergie étaient moins susceptibles d'affecter les États-Unis et d'autres pays de l'hémisphère occidental. "Il n'y a pas de pénurie ni même de marché pétrolier vraiment tendu dans l'hémisphère occidental. Le problème se situe en Asie."

Les prix de l'essence aux États-Unis continuent de grimper 13 jours après le début de la guerre à une moyenne de 3,60 dollars le gallon, selon AAA. La hausse des prix du pétrole est également susceptible d'augmenter le coût d'autres biens, la fermeture du détroit bloquant également les expéditions d'ingrédients pour les engrais et augmentant probablement les prix des articles ménagers, ce qui pourrait toucher les consommateurs pendant des mois.

M. Trump avait fait campagne sur la baisse des prix de l'essence et d'autres produits, alors que les Américains sont appelés à voter en novembre lors des élections de mi-mandat, qui décideront si ses collègues républicains conserveront le contrôle du Congrès.