Le baril de Brent bien orienté

(AOF) - Vers 17h00 ce mercredi, le cours du baril de Brent progressait de 0,48% à 85,73 dollars tandis que celui du WTI cédait 0,65% à 81,07 dollars. Dans un rapport publié en début de semaine, Rystad Energy , société indépendante de recherche énergétique et de veille économique dont le siège est à Oslo, dit anticiper un ralentissement probable de la croissance de l'offre mondiale de pétrole avec une forte probabilité d'une nouvelle diminution en 2025.

Pétrole et parapétrolier

