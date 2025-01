Le baril de Brent au plus haut depuis début octobre

(AOF) - Déjà dans le vert, les cours de l'or noir ont accru leurs gains. Le baril de Brent gagne 4,68% à 80,62 dollars et celui de WTI, 4,84% à 77,50 dollars. Non seulement, le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour décembre a montré la bonne santé du marché du travail, mais Washington s'apprête à renforcer ses sanctions à l'égard du secteur pétrolier russe. Elles seraient notamment prises contre 180 navires, des dizaines de négociants, deux grandes compagnies pétrolières et certains hauts responsables du secteur, selon un document consulté par Reuters.

Ces sanctions "perturberont gravement les exportations de pétrole russe vers ses principaux acheteurs, l'Inde et la Chine, ont déclaré quatre sources du secteur pétrolier russe et trois sources indiennes du secteur du raffinage ", ajoute l'agence de presse.