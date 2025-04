" En ce qui concerne les niveaux de prix, souligne Natasha Kaneva, " l'administration a indiqué qu'elle préférait nettement ramener les prix du brut à 50 dollars le baril ou moins, considérant ce but comme une priorité absolue parmi ses objectifs ". Elle est notamment disposée à endurer une " période de perturbation de l'industrie " similaire à celle qu'a connue le secteur du schiste lors de la guerre des prix de 2014 entre l'OPEP et les producteurs de pétrole de schiste, si cela se traduit en fin de compte par une baisse des coûts de production du pétrole.

(AOF) - Les cours de l'or noir continuent de se replier en raison des craintes de récession. Le baril de Brent chute de 3,77% à 60,44 dollars tandis que celui de WTI cède 3,83% à 57,30 dollars. Réagissant à ce repli, PVM Oil Associates souligne que l'imprévisibilité de la guerre commerciale préoccupe actuellement les investisseurs. " Des reprises brutales et correctives ne sont pas à exclure, mais le risque, façonné par la peur et l'anxiété croissantes d'une récession mondiale, est résolument orienté à la baisse ", prévient le broker spécialisé dans le pétrole.

Le baril de Brent au plus bas depuis mars 2021

Pétrole et parapétrolier

