Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, envisage que le gouvernement prenne des participations dans Intel ainsi que dans d'autres entreprises de semi-conducteurs en échange de subventions accordées dans le cadre de la loi CHIPS, qui vise à stimuler la construction d'usines dans tout le pays, ont déclaré deux sources.

* CHEVRON CVX.N - L'Irak a signé un accord de principe avec le producteur pétrolier américain pour le projet Nassiriya, qui comprend quatre blocs d'exploration ainsi que le développement d'autres champs pétrolifères en production, a déclaré mardi le Premier ministre irakien.

* KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice au troisième trimestre, soulignant la forte demande pour ses produits sur ses marchés finaux que sont les communications, l'automobile et les semi-conducteurs.

* JACK HENRY JKHY.O a annoncé mardi une hausse de 26% de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par une forte demande pour ses offres technologiques bancaires.

