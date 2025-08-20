 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Paris - Carmat : le président du conseil d'administration dépose une offre de reprise
information fournie par AOF 20/08/2025 à 11:01

(AOF) - En difficultés financières, la société Carmat va demander à Euronext de procéder à la reprise de cotation de son action dès demain, à l’ouverture des marchés. Une annonce faite par la medtech française, suite à l'annonce d'une offre de reprise soumis par Pierre Bastid, le président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de la société. L'offre de ce potentiel repreneur émane de sa société Hougou, lancée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Carmat. L'action reste pour le moment stable à 0,47 euro.

Dans le détail, Carmat explique qu'une " offre de reprise en plan de cession avait été reçue et qu'elle pouvait être améliorée jusqu'au 13 août inclus, à l'issue d'un processus d'appel d'offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet dernier ".

Cette offre a été discutée avec le Tribunal des Activités Economiques de Versailles lors d'une audience qui s'est tenue le 19 août.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a accordé au repreneur, à la demande de celui-ci, un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. L'offre sera donc de nouveau examinée par le Tribunal lors d'une audience fixée au 30 septembre 2025.

Afin de permettre à Carmat de financer ses activités jusqu'à cette date et de préserver les droits des créanciers malgré ce report, le repreneur va apporter sans délai à Carmat la somme de 1,3 million d'euros. Ces fonds sont non remboursables et resteront donc acquis à Carmat même si in fine, l'offre n'aboutit pas.

Carmat informe qu'il y a " aucune assurance que l'offre aboutisse, c'est-à-dire que les conditions suspensives soient levées et qu'elle soit retenue par le Tribunal à l'issue de l'audience d'examen de l'offre désormais fixée au 30 septembre 2025 ".

Si l'offre n'aboutit pas, il est fort probable que Carmat sera liquidée (selon les règles applicables à la liquidation judiciaire) et que ses activités cesseront. Dans ce cas, il est " très probable que les actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie des créanciers de Carmat subiront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances ".

En revanche, si l'offre est retenue par le Tribunal, les activités de Carmat seront transférées au repreneur et se poursuivront au sein d'une nouvelle entité. Dans cette hypothèse, Carmat sera également liquidée (selon les règles applicables à la liquidation judiciaire. Il est probable aussi que les actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie des créanciers de Carmat subiront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances.

Dans l'attente de la prochaine audience du 30 septembre, Carmat continue de limiter ses activités.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CARMAT
0,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 11:01:00.

